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Procedure herstel gevelschade appartementen Geertruidenberg verlengd
De gemeente Geertruidenberg heeft de termijn voor een aanvraag verlengd. Het gaat om herstel van gevelschade aan appartementen aan de Jacq. Stalkade.
Op 16 september 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg besloten om de procedure voor een aanvraag te verlengen. Deze aanvraag heeft betrekking op het herstel van schade aan de gevel van appartementen aan de Jacq. Stalkade 1.
De verlenging duurt zes weken en betreft zaaknummer Z2026-00000662. Het herstelproject staat geregistreerd onder de code 25-044.
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