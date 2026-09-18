Oktoberfest in Schijndel op 10 oktober goedgekeurd

De burgemeester van Meierijstad heeft toestemming gegeven voor een Oktoberfest op 10 oktober aan de Eerdsebaan in Schijndel.

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Het evenement is aangemeld als een incidenteel feest en zal plaatsvinden tijdens het plaatselijke volksfeest. De locatie is Eerdsebaan 1, 5482DA Schijndel.

Het besluit om de aanvraag te accepteren is op 16 september 2026 verzonden. Het zaaknummer van deze melding is IF-2026-4322.