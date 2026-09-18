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Nieuwbouw woning en bijgebouw in Schijndel goedgekeurd
De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor een nieuwe woning en bijgebouw op kavel 9 van Grote Braeck in Schijndel.
Op 16 september 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning en een bijgebouw. De aanvraag betreft kavel 9 aan Grote Braeck in Schijndel.
De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3947. Het besluit werd op dezelfde datum verzonden. Hiermee krijgt de bouw op deze locatie officieel groen licht.
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