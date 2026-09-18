Grond wordt toegepast aan Heideweg in Tilburg

Er is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond aan de Heideweg in Tilburg. Dit gebeurde volgens de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving.

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De melding gaat over het gebruik van grond of baggerspecie, wat betekent dat er grond wordt toegepast of neergelegd op deze locatie. Dit kan bijvoorbeeld dienen om een terrein op te hogen of aan te leggen.

De melding, met zaaknummer Z2026-00023098, is op 16 september 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.