Omgevingsvergunning Mini Ezelstal de Lindehoeve ingetrokken

De gemeente Tilburg heeft op verzoek de omgevingsvergunningen voor Mini Ezelstal de Lindehoeve aan de Bleukweg ingetrokken. Het gaat om de revisievergunning en een vergunning voor een varkenshouderij.

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De vergunningen voor Mini Ezelstal de Lindehoeve in Tilburg zijn ingetrokken op verzoek van de houder. Het betreft een revisievergunning en een omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten bij een varkenshouderij. Het besluit is op 16 september 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van Tilburg.

Het intrekken van de vergunningen volgt op een aanvraag die op 29 juli 2026 is ingediend. Voor dit besluit is het zaaknummer Z2026-00022059 gebruikt. De locatie van de activiteiten is Bleukweg 15, 5032PN Tilburg.