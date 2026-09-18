Melding bodemenergiesysteem in Mierlo

In Mierlo is een melding gedaan voor het aanleggen van een bodemenergiesysteem.

Gevonden voor jou

Bij de gemeente Geldrop-Mierlo is een melding ontvangen van Bergmans Grondboringen B.V. voor een gesloten bodemenergiesysteem op Kuifmees 7 in Mierlo. De melding werd ingediend op 11 september.

Het gesloten bodemenergiesysteem gebruikt warmte en kou uit de bodem om gebouwen te verwarmen of te koelen. De kennisgeving is onderdeel van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.