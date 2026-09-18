Tijdelijke woonunit vergund in Mierlo

In Mierlo is een tijdelijke vergunning verleend voor het plaatsen van een woonunit aan de Broekstraat.

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De vergunning voor de woonunit aan Broekstraat 59 in Mierlo is op 16 september 2026 verzonden. Het gaat om een tijdelijke verblijfsruimte, waarvoor de aanvraag is afgehandeld volgens de gebruikelijke procedure.

Het zaaknummer van deze vergunning is 17713794526. Eventuele besluiten of ontwerpbesluiten zijn in te zien via de gemeente Geldrop-Mierlo.