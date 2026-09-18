Woning en bijgebouw mogen worden verbouwd in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning en een bijgebouw aan de Abt van Hoofstraat.

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Op 16 september is besloten dat de verbouwing van een woning en bijgebouw aan de Abt van Hoofstraat 6 in Valkenswaard mag doorgaan. De omgevingsvergunning heeft zaaknummer 504942 en is officieel verleend.

Het besluit heeft betrekking op de onderdelen bouwen en omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de werkzaamheden passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Met deze vergunning kunnen de eigenaren starten met hun plannen voor de verbouwing.