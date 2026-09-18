Vergunning voor erfafscheiding Plataanlaan in Valkenswaard verleend

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor een erfafscheiding aan de Plataanlaan.

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Op 16 september heeft de gemeente Valkenswaard besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een erfafscheiding op Plataanlaan 5 in Valkenswaard. Het verzoek was ingediend onder zaaknummer 506776.

De vergunning valt onder de regels van een omgevingsplanactiviteit. Hiermee mag de eigenaar aanpassingen doen aan de erfafscheiding op het terrein. Het besluit is onderdeel van de procedures die gelden voor dit type aanvraag.