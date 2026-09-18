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Loods mag gebouwd worden aan Goorseberglaan in Deurne
De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de bouw van een loods aan de Goorseberglaan. Het besluit is op 16 september genomen en betreft een omgevingsplanactiviteit.
De aanvraag voor het bouwen van een loods op Goorseberglaan 9 in Deurne is goedgekeurd. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-1168. De vergunning valt onder de activiteit ‘omgevingsplanactiviteit’, wat inhoudt dat er volgens de regels van het bestemmingsplan gebouwd mag worden.
De bijlagen bij het besluit, waaronder de relevante stukken, zijn beschikbaar voor inzage. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de gemeente Deurne.
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