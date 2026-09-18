Opslag grond gemeld aan Overstortweg in Drunen

In Drunen is een melding gedaan voor het opslaan van grond aan de Overstortweg. Deze grond kan hergebruikt worden zonder dat er bewerking nodig is. De melding is afgehandeld en niet meer in te zien.

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De opslaglocatie ligt aan de Overstortweg in Drunen. Het gaat om grond of baggerspecie die geschikt is voor hergebruik zonder dat er extra bewerking nodig is. Dit soort opslag moet worden gemeld, omdat het invloed kan hebben op de bodem en het milieu.

De melding is op 16 september 2026 afgehandeld. Er kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld tegen deze melding.