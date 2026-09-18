Winkelnostalgie: vitrinetoonbank uit 1930 duikt op in Breda

Bij Kringloopwinkel Emmaus in Breda is een opvallende vondst gedaan: een klassieke vitrinetoonbank van rond 1930. Het stuk doet bezoekers terugdenken aan de tijd dat winkelen nog een sociaal moment was, met een praatje aan de toonbank in plaats van de zelfscankassa van nu.

Annelieke van den Oord Geschreven door

"Het is een echte eyecatcher in onze winkel", vertelt Inger, medewerker van Emmaus. "We krijgen vaker antieke meubels binnen, maar zo'n ouderwetse toonbank in goede conditie is vrij uniek." Warme herinneringen

De oude vitrinetoonbank doet bezoekers terugdenken aan dagen waarop ze met een rijksdaalder op zak lekkernijen mochten uitzoeken. "Er liepen afgelopen week meermaals oudere klanten binnen die warme herinneringen ophaalden", vertelt Inger. "Je vond dit soort toonbanken vaak in kruidenierswinkels, bakkerijen of delicatessenwinkels. We denken dat deze uit circa 1930 stamt en uit Engeland komt. De vormgeving is kenmerkend voor de Britse stijl van die periode."

Foto: Inger/Kringloopwinkel Emmaus.

Die lange geschiedenis prikkelt de fantasie. "Je merkt dat zowel klanten als wijzelf allerlei verhalen gaan bedenken over waar de toonbank zou hebben gestaan", zegt Inger. "Hoewel we niet precies weten wie het meubelstuk heeft geschonken, is het waarschijnlijk dat de vorige eigenaar een winkel had. Het werd namelijk tegelijk binnengebracht met een inmiddels verkochte bakkerstafel." Lades vol waren

Op een paar kleine gebruikssporen na verkeert het item nog in heel goede staat. "Je ziet dat het echt oud vakmanschap is", zegt Inger. "Het frame is gemaakt van massief eikenhout met dik en zwaar glas ertussen. De lades aan de binnenkant zijn juist lichter in gewicht en ook in kleur. Dat contrast is bewust aangebracht."

Foto: Inger/Kringloopwinkel Emmaus.