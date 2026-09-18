Gemeente grijpt in na vondst illegaal sekswerk in Oudenbosch

Illegaal sekswerk is ontdekt op drie plekken in Oudenbosch. Dat gebeurde tijdens een gezamenlijke controle van de gemeente Halderberge, de politie en andere hulpverlenende organisaties.

Bij de controle werden meerdere sekswerkers aangetroffen. Op alle drie de locaties ging het om illegale prostitutie. Ook vier mensen die niet legaal in Nederland verbleven, kwamen aan het licht.

Aanpak ondermijning

De controle maakt deel uit van een bredere aanpak tegen illegale prostitutie, mensenhandel en ondermijnende criminaliteit.

Volgens burgemeester Anne Mulder is het belangrijk dit soort controles te blijven uitvoeren. "Illegale prostitutie gaat vaak gepaard met kwetsbare situaties, uitbuiting en andere vormen van criminaliteit", zegt hij. "Met deze controles beschermen we kwetsbare personen, bestrijden we misstanden en zorgen we voor een veilige leefomgeving."

Hulp voor sekswerkers

Tijdens de controle was er niet alleen aandacht voor handhaving. Hulpverleners keken ook naar de situatie van de aangetroffen sekswerkers. Waar nodig boden ze hulp aan.