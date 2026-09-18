Breda biedt laadgoten voor veilig opladen elektrische auto's

De gemeente Breda maakt laadgoten mogelijk om elektrische auto's veilig op te laden. Inwoners kunnen vanaf 18 september 2026 een aanvraag indienen. Zo blijft het trottoir toegankelijk en worden losliggende kabels voorkomen.

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In Breda kunnen inwoners, bedrijven en organisaties vanaf 18 september een laadgoot laten aanleggen. Dit is een speciale kabelgoot in het trottoir waarmee een laadkabel veilig kan worden weggewerkt. De gemeente wil hiermee elektrisch rijden toegankelijker maken voor mensen zonder eigen parkeerplaats.

Steeds meer inwoners stappen over op elektrisch rijden. Om te voorkomen dat laadkabels los over het trottoir liggen, introduceert de gemeente de laadgoot. Dit zorgt ervoor dat stoepen veilig en vrij toegankelijk blijven voor alle voetgangers.

Praktische oplossing

De laadgoten worden door de gemeente aangelegd en blijven hun eigendom. Zo blijft de kwaliteit van de openbare ruimte gewaarborgd. De kosten voor de aanleg van een laadgoot zijn voor rekening van de aanvrager. Deze oplossing combineert gemak met veiligheid in de openbare ruimte.

Elektrisch rijden speelt een belangrijke rol in de toekomst van mobiliteit. Met deze regeling hoopt Breda meer inwoners te stimuleren om duurzaam te rijden. Dit draagt bij aan een schoner en toekomstbestendig Breda.

Voor meer informatie over de voorwaarden en kosten kunnen geïnteresseerden terecht bij de gemeente Breda.