Week tegen Eenzaamheid in Dongen: 'Kom erbij'

Van 24 tot en met 30 september organiseert Dorpsteam Dongen activiteiten om eenzaamheid te verminderen. Het thema is 'Kom erbij', met speciale aandacht voor kleine ontmoetingen die nieuwe contacten kunnen opleveren.

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In Dongen staat de Week tegen Eenzaamheid in het teken van samenkomen en verbinding. Dorpsteam Dongen heeft verschillende activiteiten gepland om inwoners dichter bij elkaar te brengen. Het thema 'Kom erbij' benadrukt dat kleine gebaren, zoals blijven hangen na een activiteit, vaak leiden tot nieuwe contacten.

Tijdens de activiteiten worden gesprekstarters gebruikt om het makkelijker te maken met anderen in gesprek te gaan. De vraag 'Blijf je nog even hangen?' moedigt deelnemers aan om nieuwe mensen te leren kennen. Soms blijft het bij een gezellig praatje, maar het kan ook een basis zijn voor verdere ontmoetingen, zoals samen koffie drinken of een wandeling maken.

Elkaar leren kennen

Dorpsteam Dongen hoopt dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan de activiteiten. Een praatje maken of iemand uitnodigen voor een kop koffie kan al een groot verschil maken. De Week tegen Eenzaamheid draait om kleine stappen die samen bijdragen aan een sterker en meer verbonden Dongen.

Meer informatie over de activiteiten en het programma van de Week tegen Eenzaamheid is te vinden op de website van Dorpsteam Dongen. Het Dorpsteam benadrukt dat iedereen op zijn eigen manier kan bijdragen aan minder eenzaamheid in de gemeente.