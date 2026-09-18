Nieuw activiteitenboekje voor Dongense kinderen

Wethouders René Jansen en Wouter de Zwart hebben het nieuwe Sjors Sportief & Creatief-boekje uitgereikt aan kinderen van de St. Janschool in Dongen. Het boekje bevat een breed aanbod van sportieve en creatieve activiteiten voor basisschoolkinderen in de gemeente. Dit jaar is extra speciaal vanwege het vijfjarig jubileum van het project.

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Vrijdag 18 september markeerde de start van een nieuw schooljaar vol sport en cultuur voor basisschoolkinderen in Dongen. Wethouders René Jansen en Wouter de Zwart reikten het eerste Sjors Sportief & Creatief-boekje uit aan leerlingen van de St. Janschool. De boekjes worden verspreid onder alle basisschoolkinderen in de gemeente.

Het project Sjors Sportief & Creatief bestaat inmiddels vijf jaar. In die tijd hebben sportverenigingen, culturele organisaties, het BeweegBuro, Het KunstPodium en de gemeente samengewerkt om een steeds groter aanbod te bieden. Duizenden kinderen hebben al meegedaan aan verschillende activiteiten.

Tekenwedstrijd winnaar

Dit jaar kreeg de uitreiking een bijzonder tintje voor Jinthe Melis, leerling van de St. Janschool. Haar tekening, gemaakt voor een wedstrijd voorafgaand aan de zomervakantie, siert de voorkant van het boekje. Tijdens de uitreiking werd ze verrast met een vergroting van haar ontwerp en een breakdanceworkshop voor haar hele klas.

Probeer eerst, beslis later

Het boekje biedt kinderen tussen de 4 en 12 jaar uit Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart een kans om laagdrempelig kennis te maken met sport en cultuur. Ze kunnen activiteiten uitproberen zonder meteen lid te worden van een vereniging. Zo ontdekken ze wat hen aanspreekt en wat ze leuk vinden.

De gemeente hoopt dat het boekje ook dit jaar weer veel enthousiasme zal opwekken bij de kinderen en hun ouders.