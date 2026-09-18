Informatiebijeenkomsten Windpark Buitenpolders in oktober

In oktober worden in Sprang-Capelle en Waspik twee bijeenkomsten gehouden over de plannen voor Windpark Buitenpolders. GreenTrust, de ontwikkelaar van het project, geeft tijdens deze avonden uitleg en verzamelt ideeën en zorgen van inwoners.

Gevonden voor jou

De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 5 oktober en dinsdag 13 oktober 2026. De eerste is in de Vrijhoevezaal in Sprang-Capelle en de tweede in de theaterzaal van SCC Den Bolder in Waspik. Beide avonden zijn van zeven tot negen uur 's avonds.

Tijdens de avonden kunnen bezoekers langs verschillende thematafels lopen. Hier wordt informatie gedeeld over onderwerpen zoals geluid, slagschaduw, natuur, landschap en techniek. Er is ook ruimte om vragen te stellen of aandachtspunten in te brengen. GreenTrust zegt deze input mee te nemen in de verdere uitwerking van het windpark.

Aanmelding nodig

Belangstellenden moeten zich vooraf aanmelden voor één van de bijeenkomsten. Dit kan door een e-mail te sturen naar GreenTrust met vermelding van naam en het aantal personen dat komt. De locaties en tijden zijn zo gekozen om inwoners uit de regio goed te kunnen bereiken.

GreenTrust heeft daarnaast een projectwebsite gelanceerd, waar de laatste ontwikkelingen rondom Windpark Buitenpolders worden gedeeld. Hier kunnen mensen zich ook inschrijven voor een nieuwsbrief over het project.

Onderzoek tenderprocedure

Ondertussen voert de gemeente een vooronderzoek uit naar de tenderprocedure die leidde tot de selectie van GreenTrust als ontwikkelaar. Dit onderzoek is aangevraagd door de gemeenteraad, die streeft naar transparantie en zorgvuldigheid. Volgens het college worden de voorbereidingen voor het windpark gewoon voortgezet.