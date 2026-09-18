Boxtel start voorbereiding tijdelijke woningen Pastoor van Besouwplein

De gemeente Boxtel heeft groen licht gegeven voor de bouw van twaalf tijdelijke woningen aan het Pastoor van Besouwplein. De omgevingsvergunning is definitief, waardoor de voorbereidingen vanaf 21 september van start gaan.

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De gemeente begint in de week van 28 september met grondwerkzaamheden op het Pastoor van Besouwplein. In deze fase worden de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van kabels en leidingen door de netbeheerders. Deze werkzaamheden zijn gepland van 5 tot en met 11 oktober.

Om ruimte te maken voor de werkzaamheden, wordt één van de twee voetbaldoelen op het grasveld verwijderd. Het doel aan de zuidzijde blijft staan, zodat het veld voorlopig nog gebruikt kan worden. Het andere doel wordt al in de week van 21 september weggehaald.

Flexwoningen in 2027

De planning voor het bouwrijp maken van de locatie ligt in het eerste kwartaal van 2027. Daarna kunnen de woningen geplaatst worden. De gemeente verwacht dat de twaalf tijdelijke woningen halverwege 2027 in gebruik worden genomen.

De woningen zijn bedoeld voor kleine huishoudens van maximaal drie personen. Woningcorporatie JOOST zal de verhuur verzorgen, waarbij de toewijzing verloopt via inschrijfduur, loting en urgentieverklaringen. Dit is vergelijkbaar met de regels voor andere woningen van JOOST.

De tijdelijke woningen moeten voorzien in een behoefte aan woonruimte in Boxtel en zijn een stap vooruit in het aanpakken van het woningtekort. De gemeente zet zich in om de voorbereidende werkzaamheden en bouw volgens planning te laten verlopen.