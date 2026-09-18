Volgordelijst stroomaansluiting gepubliceerd in Boekel

De gemeente Boekel heeft een lijst gepubliceerd met projecten die eerder een stroomaansluiting kunnen aanvragen. Deze volgordelijst is opgesteld volgens gemeentelijke beleidsregels.

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De lijst bevat projecten die zijn aangemeld voor de regeling ‘Eerder aanvragen van een stroomaansluiting’. Volgens de gemeente worden deze projecten de komende tijd voorbereid voor indiening bij netbeheerder Enexis.

De volgordelijst is gebaseerd op beleidsregels die eerder door de gemeente zijn vastgesteld. Het doel van de regeling is om projecten met een stroomaansluiting te ondersteunen in hun ontwikkeling. Initiatiefnemers krijgen nu meer duidelijkheid over hun positie en de volgorde van behandeling.

Bezwaarmogelijkheid

Initiatiefnemers die het niet eens zijn met de volgordelijst, kunnen schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 27 september, tien dagen na de bekendmaking. De procedure voor bezwaar is terug te vinden via de officiële kanalen van de gemeente.

Meer informatie over de volgordelijst en het verdere proces is te vinden op de website van de gemeente Boekel.