Willem II-spelers uitgevlogen voor interlands

Drie Willem II-spelers zijn geselecteerd voor hun nationale (jeugd)teams. Devin Haen en Jaden Slory spelen bij Jong Oranje, terwijl Nathan Tjoe-A-On namens Indonesië uitkomt.

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Devin Haen en Jaden Slory voegen zich bij Jong Oranje, dat onder leiding staat van bondscoach Michael Reiziger. Haen wist in maart al te scoren in een oefenwedstrijd tegen Jong België. Slory kwam in diezelfde wedstrijd als invaller in het veld.

Jong Oranje speelt op vrijdag 25 september een thuiswedstrijd tegen Jong Noorwegen in het kader van de EK-kwalificatie. Daarnaast staan een uitwedstrijd tegen Jong Slovenië en een thuiswedstrijd tegen Jong Bosnië en Herzegovina op het programma.

Indonesië

Nathan Tjoe-A-On, linksback van Willem II, is geselecteerd voor Indonesië. Hij komt uit in de ASEAN Cup, een toernooi met landen uit Zuidoost-Azië. In de groepsfase speelt Indonesië tegen Singapore, Maleisië en Bangladesh. De eerste wedstrijd vindt plaats op vrijdag 25 september.

De komende weken staan voor deze Willem II-spelers dus in het teken van internationale wedstrijden, waarbij ze hun talenten op een groter podium kunnen laten zien.