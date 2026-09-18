Honderd handtekeningen konden deze woontoren niet stoppen: ‘Een gedrocht’

De ene na de andere woontoren verschijnt in Eindhoven, en niet iedereen is daar blij mee. Bewoners van de Oude Haven, vlak bij het centrum, maken zich grote zorgen over nieuwbouwproject Blake. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde deze week in met de plannen: een gebouw met woonlagen van zes tot twaalf hoog. "Het is een gedrocht", zegt Ton Bidlot (76) namens de verontruste bewoners.

Bidlot woont al 53 jaar in de Kleine Bleekstraat, bij het centrum van Eindhoven. Hij zag in die tijd veel veranderen. "Toen wij hier kwamen wonen, stonden de hoeren nog op de brug over de Dommel. Sinterklaas kwam nog ieder jaar op de kop van het Eindhovens Kanaal. Mijn kinderen konden gewoon in de bomen klimmen en hutten maken." Honderd handtekeningen

In de loop der jaren kwamen er appartementen bij, maar nooit werd er zo hoog gebouwd als nu gepland is: ruim 37 meter. Bidlot zit in de werkgroep Oude Haven en spreekt namens bijna honderd bewoners, die allemaal tekenden tegen de plannen. "Iedereen vindt het gewoon veel te hoog."

Han Neve (links) en Ton Bidlot in de straat waar de nieuwbouw komt (foto: Rogier van Son).

Buurman Han Neve knikt instemmend aan de keukentafel. Ook hij zit in de werkgroep en woont er al 25 jaar. "Ik schrok toen ik voor het eerst over de plannen hoorde. Het heeft een grote impact op ons kleine wijkje. Het is hier een oase van rust: mensen kennen elkaar en groeten elkaar op straat. Dat verandert straks voor een deel." Bidlot hield een presentatie voor de gemeenteraad, maar dat hielp niet: de plannen gaan door. "Eén bewoner gaat van amper inkijk naar complete inkijk, van een halve dag zon in de tuin naar geen zon meer. We gaan van een rustige naar een drukke buurt." Melkfabriek moet wijken

Voor de nieuwbouw moet een pand wijken waar in 1911 de eerste moderne melkfabriek van Eindhoven zat. "Dat wordt gewoon afgebroken en dat vinden wij een waardeloos idee. Het karakteristieke beeld en gevoel van de Bleekstraat en de Kleine Bleekstraat verdwijnen. We zijn niet tegen nieuwbouw, maar dit hoort niet naast de Dommel", zegt Bidlot.

Het grijze pand moet wijken en daar zat de eerste moderne melkfabriek van Eindhoven (foto: Rogier van Son).

Bouwproject Blake telt 123 appartementen. Er komt een fietsenstalling voor 280 fietsen, maar geen parkeergarage voor auto's. Wel komen er acht plekken voor deelauto's. "Welke mensen moeten hier komen wonen? Er is toch geen enkele binding meer met de wijk", vraagt Bidlot zich af.

Beeld: Foolen & Reijs Vastgoed, architecten|en|en.

Tegenstanders van het plan hebben nog één mogelijkheid en die grijpen ze aan: ze stappen naar de hoogste rechter, de Raad van State. "We gaan proberen dit plan tegen te houden", zegt Bidlot. Zolang er geen besluit ligt, wil hij dat er niets wordt gesloopt of gebouwd. "Zodat er geen onomkeerbare stappen worden gezet."

'De hoogte in' Architectenbureau architecten|en|en legt in een toelichting uit waarom er juist de hoogte in gegaan moet worden. "In de voormalige arbeidersbuurt rond de haven stonden grote fabrieken, zoals de Karel I-sigarenfabriek van Van Abbe, vlak naast kleine arbeiderswoningen. Toen de fabriek moest uitbreiden, was bouwen in de breedte niet vanzelfsprekend. Ruimte aan het kanaal was schaars en grond kopen was duur. Het antwoord lag voor de hand: de hoogte in." "Die stedelijke logica is nog altijd herkenbaar. In een binnenstad waar ruimte schaars is en de behoefte aan woningen dichtbij voorzieningen, werk en openbaar vervoer groot is, ligt verdichting voor de hand. Plan Blake is daarmee een eigentijdse schaalsprong: een ontwikkeling zoals Eindhoven die in zijn geschiedenis al vaker heeft gekend", laat het architectenbureau weten.