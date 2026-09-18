Bedrijfscontrole in Nuenen levert meerdere overtredingen op

Het Dommelstroom Interventie Team heeft donderdag tien bedrijven in Nuenen gecontroleerd. Daarbij zijn meerdere overtredingen geconstateerd, waaronder illegale overnachtingen en ontbrekende vergunningen. De betrokkenen krijgen de kans om de situatie te herstellen.

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In Nuenen heeft het Dommelstroom Interventie Team (DIT) donderdag een controle uitgevoerd op diverse bedrijven. Tijdens deze inspectie werden brandveiligheid, milieuaspecten en naleving van het Omgevingsplan beoordeeld. Bij de actie waren onder andere de gemeente Nuenen, de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant, de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de politie betrokken.

Bij twee bedrijven zijn voorzieningen aangetroffen waarmee in het pand kan worden overnacht. Dit is volgens de regels niet toegestaan. De bedrijven worden aangeschreven en gevraagd om deze voorzieningen te verwijderen. Daarnaast bleek een bedrijfspand, waar tot voor kort een pakketservice actief was, vol met achtergebleven goederen en ongeopende post. De eigenaar van het pand was niet op de hoogte van het vertrek van de huurder en zal de post terugsturen als de voormalige huurder zich niet meldt.

Vergunning en overtredingen

Op een andere locatie werden auto's aangetroffen die ter plekke worden gerepareerd. Het bedrijf beschikt echter niet over de benodigde exploitatievergunning. Dit betekent dat de activiteiten tijdelijk moeten worden stopgezet, totdat de vergunning is geregeld.

Van de tien gecontroleerde bedrijven bleken zes volledig in orde te zijn. De controle is zonder incidenten verlopen, en alle betrokkenen hebben volledige medewerking verleend.

Wat is het Dommelstroom Interventie Team?

Het Dommelstroom Interventie Team is een samenwerkingsverband dat zich richt op handhaving en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het team voert regelmatig controles uit, waarbij het onder meer kijkt naar brandveiligheid, illegale bewoning, vergunningen en mogelijke criminele activiteiten. Gemeente Nuenen is een van de partners binnen dit team.