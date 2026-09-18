Werkzaamheden aan sportpark Den Dries in Valkenswaard

Op sportpark Den Dries in Valkenswaard starten dinsdag werkzaamheden aan de riolering en wegen. De hoofdriolering wordt vervangen en de verharding van de rijbaan wordt opnieuw ingericht. Het project duurt tot eind november.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden worden uitgevoerd in fases om de overlast voor gebruikers van het sportpark zo veel mogelijk te beperken. Fase één richt zich op het gedeelte vanaf de Fazantlaan tot aan de kruising bij het voormalige clubgebouw van The Vets. Voor deze fase moet een deel van het asfalt worden verwijderd.

Na de aanleg van de nieuwe riolering krijgt de rijbaan een andere indeling. Er komt een herkenbare fietsstrook van rood asfalt en een aparte voetgangersstrook. Door het gebruik van verschillende kleuren en materialen wordt de scheiding tussen fietsers en voetgangers duidelijker.

Fietspad tijdelijk afgesloten

Achter de tribune van SVV Valkenswaard wordt onderhoud uitgevoerd aan het fietspad. Dit pad wordt tijdelijk afgesloten. Fietsers kunnen het sportpark bereiken via de slagboom bij Harba Lorifa. De gemeente probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken en zorgt ervoor dat de sportvelden en accommodaties bereikbaar blijven.

De werkzaamheden beginnen dinsdag 22 september en zullen naar verwachting tot eind november duren. Het is onvermijdelijk dat dit voor enige hinder zorgt, maar de gemeente doet er alles aan om dit tot een minimum te beperken.