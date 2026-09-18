Man mishandeld en bewusteloos geslagen op Stratumseind

Een man is zwaar mishandeld na een ruzie in uitgaansgebied Stratumseind in Eindhoven. Hij werd getrapt tegen zijn hoofd en gezicht terwijl hij weerloos op de grond lag en raakte bewusteloos. Dat gebeurde donderdagavond. Agenten hielden een verdachte aan, die zich hevig verzette en volgens de politie zelfs probeerde een agent te bijten.

Rond 01.00 uur kregen twee mannen ruzie in het uitgaansgebied. De woordenwisseling liep uit op een knokpartij, waarbij ze over en weer duwden en trokken. Een van de twee werd uiteindelijk met geweld naar de grond gewerkt.

Op de grond geschopt

Ook toen het slachtoffer op de grond lag, stopte het geweld niet. Hij werd meerdere keren hard tegen zijn gezicht en hoofd getrapt en raakte bewusteloos.

Agenten waren er snel bij en hielden een verdachte aan. De 34-jarige Eindhovenaar gaf zich niet zomaar gewonnen: hij verzette zich hevig en probeerde volgens de politie zelfs een agent te bijten.

Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt beelden van de mishandeling. Omdat het rond dat tijdstip druk was op Stratumseind, denkt de politie dat veel mensen het incident hebben gezien.

Getuigen gezocht

Getuigen die iets hebben gezien of beelden hebben, worden opgeroepen zich te melden.