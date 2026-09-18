Gemeente Land van Cuijk publiceert volgordelijst bouwprojecten

De gemeente Land van Cuijk heeft de volgordelijst voor woningbouwprojecten en scholen vastgesteld. Deze lijst bepaalt de prioriteit voor transportcapaciteit en is gebaseerd op beleidsregels. Bij gelijke scores wordt de volgorde via loting bepaald.

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De volgordelijst is opgesteld aan de hand van de beleidsregels 'aanvraag prioriteit transportcapaciteit woningbouwprojecten en nieuwbouw van scholen Land van Cuijk 2026'. Daarbij is gekeken naar de verwachte start van de bouw, de projectrijpheid en de opleverdatum.

Bij gelijke scores op de lijst wordt de volgorde bepaald door middel van een loting. Initiatiefnemers van projecten die een loting nodig hebben, ontvangen hiervoor een uitnodiging van de gemeente.

Bezwaarprocedure

Projectontwikkelaars die het niet eens zijn met hun positie op de lijst, kunnen schriftelijk bezwaar maken. Dit moet binnen tien kalenderdagen na de publicatie van de lijst, uiterlijk 28 september. Alle betrokkenen ontvangen hierover een e-mail met meer details.

Definitieve lijst vanaf oktober

Na de bezwaarperiode stelt de gemeente Land van Cuijk de definitieve volgordelijst vast. Vanaf 1 oktober 2026 worden de projecten ingediend bij de netbeheerder. Het is belangrijk om te weten dat een plek op de lijst geen garantie biedt op transportcapaciteit of aansluitingen.

De uiteindelijke toekenning van transportcapaciteit ligt bij de netbeheerder en staat los van vergunningen of andere ruimtelijke procedures. Voor meer informatie over het proces en de beleidsregels kunnen initiatiefnemers terecht op de website van de gemeente Land van Cuijk.