Geen ruimte op stroomnet voor sommige woningbouwprojecten

Enexis heeft laten weten dat sommige woningbouwprojecten momenteel geen ruimte krijgen op het stroomnet. Aanvragen die vóór 1 juli zijn ingediend, worden beoordeeld. Projecten die niet direct aangesloten kunnen worden, komen op een wachtlijst.

Gevonden voor jou

Enexis beoordeelt momenteel aanvragen die onder de overgangsregeling zijn ingediend. Het gaat om verzoeken die vóór 1 juli zijn ontvangen en voldoen aan de gestelde voorwaarden. Voor sommige projecten is er op dit moment geen ruimte op het stroomnet.

Wanneer jouw woningbouwproject op de wachtlijst komt, behoudt het de oorspronkelijke inschrijfdatum. Woningbouwprojecten krijgen daarbij een hogere prioriteit volgens het maatschappelijk prioriteringskader, dat bepaalt welke projecten voorrang krijgen.

Wat betekent dit voor jou?

Projecten die op de wachtlijst staan, hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen voor dezelfde capaciteitsbehoefte. Enexis kent je aanvraag al en jouw plek op de lijst blijft behouden. Voor vragen over de status van je aanvraag kun je rechtstreeks contact opnemen met Enexis. De gemeente heeft geen invloed op de toewijzing van netcapaciteit en kan de wachtlijst niet inzien.

De gemeente ondersteunt het proces door ruimtelijke ontwikkelingen en woningbouwprojecten tijdig onder de aandacht van Enexis te brengen. Voor de regeling ‘eerder aanvragen’ dient de gemeente per 1 oktober een volgordelijst in, gebaseerd op aanvragen die uiterlijk 11 september zijn ontvangen.

Toekomstige oplossingen

Om de druk op het stroomnet te verlichten, werkt de gemeente samen met Enexis aan lange termijnoplossingen. Dit omvat het verzwaren van bestaande elektriciteitsstations en de bouw van nieuwe stations in gebieden waar de druk het grootst is. De gemeente kan echter geen capaciteit toewijzen of de plek van een project op de wachtlijst beïnvloeden. Dit ligt volledig bij Enexis.