Theatervoorstelling over dementie in Deurne

Op maandag 21 september wordt in Cultuurcentrum Deurne de interactieve toneelvoorstelling ‘De dementie van Jet en Harrie’ opgevoerd. Het stuk toont op herkenbare wijze de impact van dementie voor betrokkenen en maakt het onderwerp bespreekbaar.

Gevonden voor jou

De voorstelling brengt het verhaal van het echtpaar Jet en Harrie, vanaf de eerste tekenen van dementie bij Jet. Het stuk combineert humor met realisme en biedt inzicht in hoe de ziekte het leven beïnvloedt, niet alleen voor degene met dementie, maar ook voor naasten zoals familie, vrienden en buren.

De voorstelling heeft als doel om dementie toegankelijker te maken en handvatten te bieden voor het omgaan met gedragsveranderingen en communicatie. Het is geschikt voor iedereen die meer wil weten over dementie, van mantelzorgers tot professionals.

Praktische informatie

‘De dementie van Jet en Harrie’ begint om half acht ’s avonds en duurt tot half tien. De zaal opent een half uur eerder, om zeven uur. Het evenement vindt plaats in Cultuurcentrum Deurne, aan het Martinetplein 1 in Deurne.

De toegang is gratis, dankzij steun van stichting Steun Welzijnszorg en de Gemeente Deurne. Tickets kunnen vooraf worden gereserveerd bij het cultuurcentrum.