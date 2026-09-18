Crosser Coldenhoff werd gepasseerd, maar doet tóch mee aan WK motorcross

Motorcrosser Glenn Coldenhoff uit Best staat in oktober toch aan de start van de Motocross of Nations, het WK motorcross voor landenteams. De prestigieuze wedstrijd leek eerder aan zijn neus voorbij te gaan, nadat de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) koos voor jong talent Kay de Wolf. Maar door een aanhoudende handblessure van De Wolf wordt Coldenhoff nu alsnog opgeroepen.

Na een gesprek met de motorsportbond besluit de 35-jarige Brabander zich beschikbaar te stellen. "Of ik mijn trots opzij zet? Je rijdt voor je land, voor de fans, je sponsors, maar ook voor jezelf", zegt Coldenhoff tegen de NOS. Coldenhoff reed tot dit seizoen in de MXGP, het wereldkampioenschap voor individuele rijders. In zijn laatste seizoen op dat niveau eindigde hij als derde. Gesprek met de bond

De terugkeer van Coldenhoff ging niet vanzelf. Nadat hij eerder niet werd geselecteerd, moest er eerst een goed gesprek plaatsvinden met de KNMV. "Ik kreeg toen van de bondscoach te horen dat ik niet was geselecteerd, omdat ik niet goed genoeg vanuit het achterveld naar voren zou kunnen rijden. En omdat ik vorig jaar bij het WK voor landen niet goed genoeg presteerde", vertelt hij.

Volgens Coldenhoff speelde er destijds echter meer mee. "Er was toen net een kies getrokken bij me, mijn lijf zat vol antibiotica en ik kampte met rugproblemen."

Mediator bij gesprek

Het gesprek over zijn terugkeer voerde Coldenhoff niet met bondscoach Barry Forschelen, maar met KNMV-voorzitter Wim Mulder en een andere vertrouwenspersoon binnen de bond. "Inderdaad, een mediator", zegt Coldenhoff. "Ik ga ervan uit dat de bondscoach ook wil dat ik meega." De Nederlandse ploeg bestaat volledig uit Brabanders. Coldenhoff rijdt samen met Roan van de Moosdijk uit Eindhoven en kersvers wereldkampioen Jeffrey Herlings uit Oploo. Steun van Herlings

Herlings sprak zich eerder al uit voor de terugkeer van Coldenhoff. Volgens de vijfvoudig wereldkampioen geeft Coldenhoff Nederland de beste kans op een nieuwe titel. Coldenhoff werd zondag nog Braziliaans kampioen.

Wat is de Motocross of Nations? De Motocross of Nations is het wereldkampioenschap motorcross voor landenteams. In tegenstelling tot de MXGP, waarin rijders individueel strijden om de wereldtitel, draait het bij dit evenement om de prestaties van een heel team. Elk land stuurt drie rijders, die ieder in een andere klasse rijden: MXGP, MX2 en MX Open. Iedere rijder rijdt twee manches, waarna de slechtste score van het team wordt geschrapt. Dit jaar wordt de Motocross of Nations op 4 oktober gehouden in het Franse Ernée. Coldenhoff komt namens Nederland uit in de MX2-klasse, Roan van de Moosdijk rijdt in de MXGP-klasse en wereldkampioen Jeffrey Herlings neemt de MX Open-klasse voor zijn rekening.