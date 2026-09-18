Sint Jorisgilde Heeze organiseert najaarsschietwedstrijd

Het Sint Jorisgilde Heeze organiseert op zondag 11 oktober een najaarsschietwedstrijd. De wedstrijd begint om één uur ’s middags op gildeterrein De Santen. Deelnemers schieten om vleesprijzen en kunnen vanaf kwart voor twaalf inschrijven.

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Tijdens de wedstrijd schieten deelnemers op de ‘vogel’, die ook wel de ‘puist’ wordt genoemd. Hiervoor gebruiken zij het groot gildegeweer van kaliber twaalf of het klein gildegeweer van kaliber .22. De geweren en bijbehorende munitie worden door het gilde verzorgd.

Loten voor de wedstrijd kosten 1,50 euro per stuk. Het evenement vindt plaats onder de voorwaarden van het Sint Jorisgilde Heeze. Alle deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs of een KNTS-pas mee te nemen.

De najaarsschietwedstrijd wordt gehouden op het gildeterrein De Santen, gelegen aan het Sint Jorispad 2 in Heeze. Het Sint Jorisgilde verwacht een gezellige middag met veel deelnemers.