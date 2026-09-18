Drimmelen onderzoekt koopgedrag inwoners

De gemeente Drimmelen doet mee aan een groot onderzoek naar het koopgedrag van inwoners en bezoekers. Het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026 moet duidelijk maken waar en hoe mensen winkelen, boodschappen doen en horecabezoeken ervaren. De resultaten helpen bij het verbeteren van de dorpscentra en het aanbod van winkels en horeca.

Gevonden voor jou

Het onderzoek biedt inzicht in het koopgedrag van inwoners en bezoekers van Drimmelen en hoe zij de verschillende winkelgebieden waarderen. Ook wordt gekeken naar de ontwikkeling van het koopgedrag in de provincie ten opzichte van eerdere jaren. Het vorige Koopstromenonderzoek werd in 2021 uitgevoerd.

Online vragenlijst

Inwoners van Drimmelen ontvangen in september en oktober een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Deelnemende huishoudens zijn willekeurig geselecteerd en kunnen een online vragenlijst invullen. Dit kost ongeveer vijftien minuten. Ook inwoners zonder uitnodiging mogen meedoen.

Winactie

Om deelname te stimuleren, worden onder de deelnemers honderd cadeaukaarten van 25 euro verloot. De privacy van alle deelnemers is gewaarborgd. Antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt volgens de AVG-wetgeving en zijn niet te herleiden naar personen of adressen.

Provinciaal onderzoek

Alle gemeenten in Noord-Brabant doen mee aan het Koopstromenonderzoek. Ook inwoners van aangrenzende gebieden in Nederland en België worden gevraagd naar hun koopgedrag. De uitvoering van het onderzoek ligt in handen van bureaus Ipsos I&O en Movares.