Tennisfans zorgen voor oranjegekte in Den Bosch: 'Willen er graag bij zijn'

De tribunes van de Maaspoort in Den Bosch kleuren vrijdag en zaterdag oranje. De Davis Cup zorgt vrijdagmiddag meteen voor een bijzondere sfeer in de sporthal, waar Nederland het opneemt tegen Colombia. Botic van de Zandschulp wint zijn openingswedstrijd, onder toeziend oog van bijna 2000 fans. "Het lijkt hier wel een beetje op het Nederlands elftal, maar dan bij tennis", zegt Luuk uit Eindhoven.

De laatste keer dat er een tenniswedstrijd tussen landen in de Bossche sporthal gebeurde, was in 2021. Toen speelden de Oranje vrouwen de Fed Cup. Dit weekend is het de beurt aan de Davis Cup-mannen tegen Colombia. De tennisbaan in de Maaspoort, waar normaal wordt gebasketbald, is vorige week speciaal aangelegd.

Volle tribunes bij de Davis Cup in Den Bosch (foto: Leon Voskamp).

In een moeizame wedstrijd is Van de Zandschulp te sterk voor de Colombiaan Johan Alexander Rodriguez. "Het zit bijna vol, zaterdag is het helemaal volgepakt", zegt Johan Braber namens de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). “Al dat oranje op de tribune kan best intimiderend zijn, maar dan op een positieve manier.”

Tennistoernooien staan normaal bekend om de stilte op de tribunes, maar tijdens de Davis Cup is dat wel anders. Na iedere rally laat het publiek van zich horen, met aanmoedigingen en liedjes. Het is zeker geen Brabants feestje, want de tennisfans in Den Bosch komen uit heel Nederland. Zo maakte Henk Louwrink, in een pak vol tennisballen, vrijdagochtend samen met studiegenoten de reis vanuit Groningen. "De vorige keer was de Davis Cup in onze stad, dat was een gekkenhuis. Nu in Den Bosch is het wat kleinschaliger en we wilden er als liefhebbers graag weer bij zijn. Of we herrie maken? Honderd procent zeker, we gaan gek doen."

"Wij nemen veel gezelligheid mee."

Iets verderop komt net een groep vriendinnen uit Almelo binnen. De "bende van ellende" noemen ze zich gekscherend, en uiteraard zijn ze allemaal in het oranje gekleed. "Hier in Brabant houden ze van carnaval, maar wij nemen ook veel gezelligheid mee", zeggen ze enthousiast. "En Nederland gaat natuurlijk winnen." Xavier uit Zeist heeft een grote tennisbal in zijn handen. De jeugdige tennisfan was op eerdere grote toernooien succesvol in zijn jacht op handtekeningen. Zijn hoop is dat toptennissers Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong daar zaterdag ook een krabbel op zetten. "Er is nog genoeg ruimte op deze bal." Het drietal komt zaterdag ook in actie op de Bossche baan. Dan wordt bekend of Nederland actief blijft in Wereldgroep 1. Aan de steun van de Nederlandse fans zal het niet liggen.