PSV moet winnen voor interlandbreak tegen FC Twente

PSV speelt zondag tegen FC Twente, de laatste wedstrijd voor de interlandbreak. Trainer Peter Bosz benadrukt het belang van een overwinning, om met een goed gevoel de drie weken durende pauze in te gaan.

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Peter Bosz, trainer van PSV, kijkt vooruit naar de uitwedstrijd tegen FC Twente. Hij noemt het een zware confrontatie, zeker gezien de sterke vorm van Twente dit seizoen. De club uit Enschede heeft na de openingsnederlaag tegen Feyenoord een indrukwekkende reeks neergezet en lijkt een moeilijke tegenstander te worden.

Bij PSV zijn de spelers die recent geblesseerd waren, zoals Kiliann Sildillia, nog niet inzetbaar. Sildillia is inmiddels geopereerd en herstelt goed, maar zal zondag niet meespelen. De spelers die tegen Sparta Rotterdam beschikbaar waren, kunnen wel weer worden ingezet.

Belangrijke wedstrijd

Bosz benadrukt dat de timing van de wedstrijd cruciaal is. Het is de laatste wedstrijd voor de interlandbreak, waarbij sommige spelers bijna drie weken afwezig zullen zijn. Volgens Bosz is het belangrijk om deze wedstrijd te winnen, zodat het team niet lang blijft hangen in een negatief gevoel.

Ook Ruben van Bommel, die voor het eerst is opgeroepen voor het Nederlands elftal, krijgt lof van Bosz. Hij noemt de selectie van de jonge PSV’er een trots moment voor de club en een bijzondere mijlpaal voor Van Bommel zelf.

Zware uitwedstrijd

De trainer ziet FC Twente als een van de lastigste tegenstanders van dit seizoen. Hij wijst op de goede prestaties van Twente in de tweede helft van vorig seizoen en hun sterke reeks in de huidige competitie. “Na een valse start hebben ze alles gewonnen sinds Groningen-uit,” aldus Bosz.

Ondanks de uitdagingen kijkt Bosz vooral naar zijn eigen team. Hij benadrukt het belang van scherpte en voorbereiding binnen PSV. Zondag zal blijken of de Eindhovenaren deze zware uitwedstrijd met een positief resultaat kunnen afsluiten.