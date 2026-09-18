Prijsvangen voor de politie bij verkeerscontrole: 89 bekeuringen uitgedeeld

De politie in Helmond had donderdagmiddag weinig moeite om het bonnenboekje te vullen. Agenten deelden tijdens een verkeerscontrole in het centrum 89 bekeuringen uit. Ook stuitten ze op bijzondere zaken: iemand reed rond op een gestolen fatbike en een man moest nog 325 dagen gevangenisstraf uitzitten.

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Agenten hielden de controle in het centrum van Helmond. Volgens de politie had de actie effect. De meeste boetes gingen naar verkeersgedrag. Negentien bestuurders kregen een bekeuring omdat ze hun telefoon vasthielden tijdens het rijden. Dat kost tegenwoordig 440 euro. Dertien bestuurders gingen op de bon voor fout parkeren. Ook reden tien automobilisten bij de werkzaamheden aan de kruisingen Kasteel-Traverse tegen het verkeer in. Zij kunnen eveneens een blauwe brief uit Leeuwarden verwachten. Boeteregen

Daarnaast kregen tien fietsers een bekeuring omdat ze door het voetgangersgebied reden. Negen fatbikers gingen op de bon omdat hun fiets een gashendel had, wat niet is toegestaan.

Vijf mensen kregen een boete omdat ze het vertikten om hun identiteitsbewijs te tonen. Ook deelde de politie boetes uit voor onder meer rijden zonder gordel, een verlopen rijbewijs en het rijden met verboden elektrische steps. Opvallende vondsten

Tijdens de controle kwamen agenten ook bijzondere situaties tegen. Zo hielden ze een fietser aan die op een gestolen fatbike reed. Ook betrapten ze twee bestuurders op rijden onder invloed: één testte positief op cannabis, de andere op cocaïne. Van beide bestuurders namen agenten bloed af voor verder onderzoek. Fikse celstraf

Een andere man liep tegen de lamp omdat hij nog een flinke gevangenisstraf open had staan. Hij moest nog 325 dagen uitzitten bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Agenten hielden hem aan en brachten hem naar een cellencomplex. Daarnaast troffen agenten iemand aan met een openstaand beslag van 78.000 euro. Omdat de man toevallig een duur horloge en bijna tweeduizend euro contant geld bij zich had, legde de politie daar beslag op. Dames op de foto

Naast alle bekeuringen was er ook ruimte voor een vrolijk moment. Een groep van vijf zussen liep tijdens de controle naar een motoragent toe. Eén van de dames had altijd al eens op een politiemotor willen zitten. De agenten waren de beroerdste niet. Het resultaat: een bijzondere ontmoeting met de motoragenten en een mooie herinnering voor de zussen.