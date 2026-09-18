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Brand in container met telefoonaccu's bij bedrijf in Breda

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De container bolde uit door de ontploffing (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
De container bolde uit door de ontploffing (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

Een container met daarin telefoonaccu's is vrijdagmiddag in brand gevlogen bij een bedrijf aan het Hekven in Breda. De accu's zouden vervolgens in de container zijn ontploft.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand ontstond rond 16.00 uur. De brandweer rukte daarop grootschalig uit naar het industrieterrein. Op beelden is te zien dat de container door de brand en mogelijke explosies flink beschadigd raakte.

Het is niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen uitbreken.

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