Brand in container met telefoonaccu's bij bedrijf in Breda

Een container met daarin telefoonaccu's is vrijdagmiddag in brand gevlogen bij een bedrijf aan het Hekven in Breda. De accu's zouden vervolgens in de container zijn ontploft.

De brand ontstond rond 16.00 uur. De brandweer rukte daarop grootschalig uit naar het industrieterrein. Op beelden is te zien dat de container door de brand en mogelijke explosies flink beschadigd raakte.

Het is niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen uitbreken.