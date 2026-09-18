Militaire truck op Merwedebrug en enge TikTok-trend: dit gebeurde vandaag

Een militaire vrachtwagen die over de gesloten Merwedebrug rijdt en een nieuwe TikTok-trend waardoor Joy uit Veghel wordt bedreigd. Dit zijn de vijf verhalen die je vrijdag niet mag missen.

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Een militaire vrachtwagen reed over de Merwedebrug, terwijl vrachtwagens daar al twee maanden niet meer mogen komen. De brug is sinds 18 juli verboden terrein voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton, omdat uit onderzoek bleek dat het staal in de constructie minder sterk is dan gedacht. Rijkswaterstaat spreekt Defensie aan en gaat chauffeurs van legervoertuigen opnieuw instrueren. Een uitzondering geldt alleen voor lijnbussen en hulpdiensten. Hier lees je het hele verhaal:

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Unilever heeft verzorgingsmerk Zwitsal verkocht aan Royal Sanders uit Vlijmen. De stap past binnen een reeks afsplitsingen waarbij Unilever zich focust op een eenvoudiger en sterker gefocust bedrijf. Royal Sanders, bekend van merken als het Melkmeisje en Odorex, neemt het iconische merk met de gele flessen over. De overname moet begin volgend jaar afgerond zijn. Hier lees je hun analyse:

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De 13-jarige Joy uit Veghel kreeg via TikTok bedreigingen door de Cat in the Hat-trend. Op griezelige nepbeelden van het kinderboekpersonage werd Joy genoemd als het volgende slachtoffer, waarna ze via privberichten ernstige dreigementen ontving, inclusief een foto van haar huis met huisnummer. Het meisje durfde een dag niet naar school en gaat volgende week aangifte doen bij de politie. Het Fioretti College heeft het fenomeen met alle mentoren besproken en is alert. Lees hier haar verhaal:

Er is ook nog sportnieuws. De 21-jarige Bredanaar Jeremy Mercera maakt zijn profdebuut als bokser, terwijl hij al naam maakte in het kickboksen met zes knock-out overwinningen. De 1.96 meter lange en 120 kilo zware vechter viel tientallen kilo's af sinds zijn start op 15-jarige leeftijd en traint nu bij Hemmers Gym met zijn grote voorbeeld Errol Zimmerman. Volgens trainer Nick Hemmers is de progressie van Mercera 'eigenlijk niet normaal'. Lees zijn verhaal hier:

Tot slot. Over het dodelijke ongeluk op de A59 tijdens het boerenprotest van 14 augustus is nog steeds geen duidelijkheid. Bij het ongeluk kwamen een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Oss om het leven. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Rijkswaterstaat deed aangifte tegen boeren die met tractoren over de snelweg reden, en politie en OM onderzoeken deze aangiftes nog. Check het hier: