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Auto crasht na gevaarlijke achtervolging, gezin bijna aangereden

Aangepast
De wagen crashte in de berm na de gevaarlijke achtervolging. (Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)
De wagen crashte in de berm na de gevaarlijke achtervolging. (Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)

De politie heeft vrijdagavond een achtervolging ingezet na gevaarlijk rijgedrag van een automobilist in Roosendaal. Tijdens de vluchtpoging reed de bestuurder bijna een gezin aan en raakte ook een verkeerslicht beschadigd. Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand na een crash op de Burgemeester Schneiderlaan.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Agenten kregen de bestuurder in het vizier omdat hij gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Een stopteken negeerde hij, waarna hij het gas intrapte en ervandoor ging.

Gezin
Ter hoogte van een bouwwinkel aan de Laan van België ging het bijna mis. De voortvluchtige bestuurder reed daar bijna een gezin aan. Even later verloor hij op de Burgemeester Schneiderlaan de macht over het stuur. De auto raakte een verkeerslicht en kwam naast de weg tot stilstand.

De bestuurder werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Agenten zochten later online contact met het gezin dat bijna werd geraakt tijdens de vluchtpoging.

Ducttape
Ook het beschadigde verkeerslicht werd niet vergeten. Agenten maakten het gevaarte provisorisch tijdelijk vast met ducttape, zodat de situatie weer veilig was.

  • De auto raakte een stoplicht en botste bijna op een gezin. (Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)
    De auto raakte een stoplicht en botste bijna op een gezin. (Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)
  • Het gesneuvelde stoplicht kon na het betere plakwerk weer enigszins zijn werk doen. (Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)

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