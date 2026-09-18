Auto crasht na gevaarlijke achtervolging, gezin bijna aangereden

De politie heeft vrijdagavond een achtervolging ingezet na gevaarlijk rijgedrag van een automobilist in Roosendaal. Tijdens de vluchtpoging reed de bestuurder bijna een gezin aan en raakte ook een verkeerslicht beschadigd. Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand na een crash op de Burgemeester Schneiderlaan.

Agenten kregen de bestuurder in het vizier omdat hij gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Een stopteken negeerde hij, waarna hij het gas intrapte en ervandoor ging.

Gezin

Ter hoogte van een bouwwinkel aan de Laan van België ging het bijna mis. De voortvluchtige bestuurder reed daar bijna een gezin aan. Even later verloor hij op de Burgemeester Schneiderlaan de macht over het stuur. De auto raakte een verkeerslicht en kwam naast de weg tot stilstand.

De bestuurder werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Agenten zochten later online contact met het gezin dat bijna werd geraakt tijdens de vluchtpoging.

Ducttape

Ook het beschadigde verkeerslicht werd niet vergeten. Agenten maakten het gevaarte provisorisch tijdelijk vast met ducttape, zodat de situatie weer veilig was.