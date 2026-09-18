Auto met busje 'achterop' raakt van de weg op N261 bij Tilburg

Een auto met een autoambulance achter zich, met daarop een busje, is vrijdag rond half zes van de weg geraakt op de Midden-Brabantweg (N261) bij Tilburg. Het ongeval gebeurde net voorbij de afslag Spinder, in de richting van Loon op Zand.

Tijdens het rijden begon de combinatie te slingeren. De bestuurder kon de auto, aanhanger en het daarop vervoerde busje niet meer onder controle houden. De combinatie raakte van de weg en kwam in een droge sloot tot stilstand.

De twee inzittenden konden zelf uit de auto komen en waren ongedeerd. Voor het bergen van de voertuigen waren twee takelwagens nodig. Tijdens het bergen werd duidelijk dat de trekhaak van de auto door de kracht van het slingeren volledig onder de auto was geslagen en bij de achteras terecht was gekomen.

Flinke schade

Zowel de auto als de autoambulance en het daarop staande busje liepen flinke schade op.

Tijdens het ongeval en de bergingswerkzaamheden was één rijstrook van de Midden-Brabantweg afgesloten.