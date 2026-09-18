TOP Oss wint overtuigend van FC Dordrecht

TOP Oss heeft in het Frans Heesen Stadion een overtuigende 3-0 overwinning geboekt op FC Dordrecht. Franslyn Nsingi scoorde twee keer en was de uitblinker. Ondanks een rode kaart kort na rust hield de ploeg knap stand.

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De wedstrijd begon sterk voor TOP Oss. Al na vier minuten kopte Franslyn Nsingi het eerste doelpunt binnen en zette de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. De Osse ploeg bleef druk zetten en creëerde meerdere kansen.

Franslyn Nsingi was in de eerste helft de grote man. Hij scoorde twee keer met het hoofd en probeerde het zelfs met een omhaal, die helaas geen doelpunt opleverde. TOP Oss ging met een comfortabele 2-0 voorsprong de rust in.

Rode kaart verandert wedstrijd

Vlak na de hervatting kantelde de wedstrijd. In de 51e minuut kreeg Alvaro Henry een directe rode kaart na een sliding op het middenveld. Hierdoor moest TOP Oss het restant van de wedstrijd met tien spelers spelen.

Trainer Sjors Ultee reageerde snel met wissels om zijn team te versterken. Leonel Miguel en Siniré Doucouré kwamen binnen de lijnen. Ondanks de numerieke minderheid slaagde FC Dordrecht er niet in om de druk op te voeren.

Penalty beslist het duel

TOP Oss bleef georganiseerd en verdedigde de voorsprong met succes. Diep in blessuretijd kreeg de ploeg nog een penalty. Middenvelder Richard van der Venne schoot deze feilloos binnen en zorgde zo voor de 3-0 eindstand.

Met deze overwinning liet TOP Oss zien dat het ook onder moeilijke omstandigheden kan presteren. Het team hield de nul en maakte het Osse publiek blij met drie punten.