Helmond Sport verliest uitwedstrijd tegen FC Den Bosch

Helmond Sport heeft vrijdagavond met 2-1 verloren van FC Den Bosch. In Stadion De Vliert kwam de ploeg uit Helmond twee keer ongelukkig op achterstand, waarvan één eigen doelpunt. Ondanks meerdere kansen na rust lukte het niet om de gelijkmaker te scoren.

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Na twee thuisoverwinningen tegen VVV-Venlo en Jong PSV is Helmond Sport er niet in geslaagd om de goede reeks voort te zetten. In Den Bosch begon de wedstrijd met een vroege treffer van de thuisploeg. FC Den Bosch kwam na een ingestudeerde spelhervatting al in de vierde minuut op 1-0.

Helmond Sport gaf zich echter niet zomaar gewonnen. In de twintigste minuut zorgde een eigen doelpunt van Jeffry Fortes voor de 1-1. Lang kon Helmond Sport daar niet van genieten, want drie minuten later verdween de bal opnieuw via een ongelukkige actie in het Helmondse doel. Dit keer was Brian Koglin de pechvogel.

Veel kansen na rust

Na de rust bracht trainer Frédéric Frans drie nieuwe spelers in: Lovro Golič, Tarik Essakkati en Mauro Lenaerts. Vooral Essakkati liet zich meteen zien met een individuele actie en een gevaarlijke voorzet. Toch bleef het doel van FC Den Bosch goed verdedigd, waardoor Helmond Sport niet tot scoren kwam.

De thuisploeg kreeg ook kansen om de voorsprong uit te breiden. FC Den Bosch raakte in één aanval zelfs beide palen, maar de bal ging niet over de lijn. Helmond Sport bleef daardoor in de wedstrijd en probeerde meerdere keren de gelijkmaker te forceren.

Gelijkmaker blijft uit

In de slotfase voerde Helmond Sport de druk verder op, met kansen voor Cicero en invaller Lenaerts. De Bossche verdediging hield echter stand en doelman Pepijn van de Merbel stond steeds op de juiste plek. Ondanks de aanhoudende pogingen slaagde Helmond Sport er niet in om de 2-2 te maken.

Na het laatste fluitsignaal keerde Helmond Sport zonder punten terug naar huis. De ploeg blijft daardoor op zoek naar de eerste uitoverwinning van het seizoen.