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Fietser zwaargewond op spoorwegovergang, kwam in botsing met trein

Aangepast
De fietser is na de aanrijding in Oud Gastel in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
De fietser is na de aanrijding in Oud Gastel in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

Een fietser is vrijdagavond zwaargewond geraakt op de beveiligde spoorwegovergang aan de Sint Maartenstraat in Oud Gastel. Hij kwam in botsing met een trein. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder een traumaheli en de brandweer, naar de plaats van de aanrijding.

De fietser is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de aanrijding lag het treinverkeer op dit traject enige tijd stil. Hoe het daar mis kon gaan, wordt onderzocht.

  • Vanwege de aanrijding lag het treinverkeer bij Oud Gastel enige tijd stil (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
    Vanwege de aanrijding lag het treinverkeer bij Oud Gastel enige tijd stil (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
  • De fietser kwam op de spoorwegovergang in botsing met een trein (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
  • Hoe het mis kon gaan op de spoorwegovergang in Oud Gastel wordt onderzocht (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

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