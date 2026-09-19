Fietser zwaargewond op spoorwegovergang, kwam in botsing met trein

Een fietser is vrijdagavond zwaargewond geraakt op de beveiligde spoorwegovergang aan de Sint Maartenstraat in Oud Gastel. Hij kwam in botsing met een trein.

Redactie Geschreven door

Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder een traumaheli en de brandweer, naar de plaats van de aanrijding. De fietser is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de aanrijding lag het treinverkeer op dit traject enige tijd stil. Hoe het daar mis kon gaan, wordt onderzocht.