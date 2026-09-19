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Auto crasht tegen hek Oosteind, inzittenden vluchten maar komen niet ver
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Een auto is zaterdagochtend gecrasht naast de Ekelstraat in Oosteind. De auto schoot in een bocht rechtdoor en kwam tegen een hek tot stilstand.
In de auto zaten twee mannen. Zij gingen er na de crash te voet vandoor, maar getuigen zagen waar ze naartoe gingen. Op basis van hun verklaringen konden agenten de twee terugvinden.
Een van de mannen werd door agenten meegenomen naar een politiebureau. Volgens een getuige was deze man onder invloed van alcohol.
Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto getakeld en meegenomen.
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