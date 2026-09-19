Frans Bauer en Mariska samen op tv met nieuw programma over Nederland

Frans Bauer heeft de smaak flink te pakken. De zanger uit Fijnaart is volgend jaar opnieuw op televisie te zien, samen met zijn vrouw Mariska Bauer. Het stel krijgt een nieuw tv-programma op NPO 1 met de naam: 'Oost west thuis best'. Dat meldt mediakenner Tina Nijkamp op Instagram.

De opnames voor het programma zijn op het moment in volle gang. Frans en zijn vrouw gaan plekken in Nederland bezoeken en de schoonheid ervan proberen te laten zien. 'Oost west, thuis best' wordt vanaf vanaf april wordt uitgezonden door AVROTROS.

Hoeveel afleveringen de serie krijgt en wat er nou precies te zien zal zijn blijft vooralsnog onbekend. AVROTROS wil zaterdag niet reageren op vragen hierover.

Oost West Thuis Best (foto: Instagram Tina Nijkamp).

De Bauers, een nieuwe fase

Op het moment is de familie ook al te zien op NPO 1, met hun realityserie: 'De Bauers, een nieuwe fase'. Daarin is sinds eind augustus te zien hoe de Bauers een nieuwe levensfase inslaan waarin Frans en Mariska opa en oma zijn geworden. Zoon Christiaan timmert aan de weg als zanger, Mariska richt zich op kookprojecten en een theatershow, en Frans blijft volop optreden en neemt afscheid van zijn ouderlijk huis op het woonwagenkamp. Maar dat programma zal dus niet de laatste zijn.

Uiteraard kennen we Frans Bauer allemaal van zijn uiterst succesvolle programma 'Bananasplit' dat op tv te zien was van 2009 tot 2015.