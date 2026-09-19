Eigenaar raakt onwel nadat brandweer paard uit sloot heeft gered

Een man is zaterdagochtend onwel geworden in een weiland aan de Wielstraat in 's Gravenmoer. Hij verloor het bewustzijn nadat zijn paard door de brandweer uit een sloot naast het weiland was gered.

Het redden van het paard nam anderhalf uur in beslag. De brandweer probeerde het dier eerst met slangen uit de sloot te halen, maar dat lukte niet. Daarop werd een kraan ingezet.

Toen het dier uit de sloot was, werd de eigenaar van het paard ineens niet lekker. Hij moest door de brandweer gereanimeerd worden.

Omdat het weiland onbegaanbaar was, kon de ambulance niet bij de man komen. Daarop werd een jeep van de brandweer naar de andere kant van het weiland gestuurd. De man kon op dat moment weer zelfstandig ademhalen.

De man is vervolgens door het ambulancepersoneel onderzocht en op de brandcard in de jeep naar de voorkant van het weiland gebracht. In de ambulance, die daar stond, is hij verder gestabiliseerd en daarna naar een ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.