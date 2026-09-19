Ruiter raakt gewond nadat paard in de sloot valt

Een ruiter is zaterdagochtend gewond geraakt in een weiland aan de Wielstraat in 's Gravenmoer. Hij kwam klem te zitten tussen zijn paard en de oever van een sloot. De brandweer moest er aan te pas komen om het paard te redden.

De ruiter werd na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. Hij bleek een aantal kneuzingen te hebben, zondag mocht hij het ziekenhuis alweer verlaten.

Het redden van het paard nam anderhalf uur in beslag. De brandweer probeerde het dier eerst met slangen uit de sloot te halen, maar dat lukte niet. Daarop werd een kraan ingezet.

Weiland

Omdat het weiland onbegaanbaar was, kon de ambulance niet bij de man komen. Daarop werd een jeep van de brandweer naar de andere kant van het weiland gestuurd.

De man is vervolgens door het ambulancepersoneel onderzocht en op de brandcard in de jeep naar de voorkant van het weiland gebracht. In de ambulance, die daar stond, is hij verder gestabiliseerd en daarna naar een ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.