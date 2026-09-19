Auto's botsen op kruising in Breda, een bestuurder meegenomen door politie

Twee auto's zijn zaterdag rond het middaguur op elkaar gebotst op de kruising van de Tramsingel met de Haagweg in Breda. Een van de bestuurders is door agenten naar een politiebureau gebracht.

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De andere bestuurster is door ambulancepersoneel nagekeken, maar ze hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Na de aanrijding werd de weg gedeeltelijk afgezet. Dit veroorzaakte een flinke verkeersopstopping in de buurt. Een berger heeft de beide auto's meegenomen. Hoe de botsing kon plaatsvinden, wordt onderzocht.