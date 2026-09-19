Ravage op N65 nadat automobilist van richting verandert en op auto botst

Een vrouw is zaterdag rond het middaguur gewond geraakt bij een botsing van twee auto's op de kruising van de N65 en de Pannenschuurlaan bij Oisterwijk. Ze is voor controle naar een ziekenhuis gebracht.

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Volgens getuigen stond de bestuurder van een Porsche op de Pannenschuurlaan om af te slaan richting Tilburg, maar besloot deze toen het verkeerslicht op groen sprong rechtdoor te gaan naar Udenhout.

Op dat moment reed het verkeer vanuit Udenhout de kruising op en ramde de bestuurder van de Porche de Volkswagen Polo waarin de vrouw zat met een man. De ravage na de botsing was groot. Door de klap sprong de volledige vooruit uit de Polo. Deze kwam op de rijbaan terecht. De politie onderzoekt de botsing.