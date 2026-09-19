Ad Truijen krijgt eigen pad in Someren-Eind

Speeltuin Prinses Irene in Someren-Eind heeft sinds zaterdag een bijzonder pad: het Ad Truijen-pad. Hiermee wordt vrijwilliger Ad Truijen bedankt voor zijn jarenlange inzet.

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Speeltuin Prinses Irene in Someren-Eind heeft een uniek eerbetoon gekregen. Het nieuwe Ad Truijen-pad is zaterdag officieel onthuld. Dit bijzondere pad is een blijk van waardering voor de jarenlange betrokkenheid van vrijwilliger Ad Truijen.

Ad heeft zich jarenlang met veel energie ingezet voor de speeltuin. Zijn werk en enthousiasme hebben een grote bijdrage geleverd aan het draaiend houden van de speeltuin, die volledig afhankelijk is van vrijwilligers. Zonder hun inzet zou de speeltuin niet kunnen bestaan.

Blijvend eerbetoon

Met de naamgeving van het pad blijft Ad Truijen voortaan letterlijk verbonden aan de speeltuin. Dit zorgt niet alleen voor een blijvende herinnering aan zijn betrokkenheid, maar benadrukt ook het belang van vrijwilligerswerk in Someren-Eind.

Het Ad Truijen-pad is een tastbaar symbool van waardering en een inspiratie voor anderen om zich in te zetten voor hun gemeenschap.