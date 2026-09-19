Ouder echtpaar zwaargewond bij frontale botsing op N267 bij Andel

Bij een frontale botsing tussen een auto en een bestelbusje zijn zaterdagmiddag drie mensen gewond geraakt in Andel. Het ongeluk gebeurde op de N267 tussen Wijk en Aalburg en Giessen. Een ouder echtpaar is zwaargewond geraakt bij het ongeluk.

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Een witte auto, waarin het ouder echtpaar reed, kwam vanuit Wijk en Aalburg. Uit tegenovergestelde richting kwam een bestelbusje van een beveiligingsbedrijf. Beide voertuigen zijn frontaal op elkaar gebotst. Meerdere politie-eenheden, drie ambulances en de brandweer rukten uit voor het ongeval.

Zowel de bestuurder van het bestelbusje als het ouder echtpaar raakten gewond. De brandweer heeft de slachtoffers uit de auto's gehaald. N267 voorlopig dicht voor verkeer

Het echtpaar is met twee ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelbus is met een ambulance naar een ander ziekenhuis gebracht. De N267 is afgesloten voor verkeer, dat duurt naar verwachting nog tot zes uur zaterdagmiddag. Ook de kruisingen richting het ongeluk zijn dicht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Ook wordt gekeken of er nog verkeersongevallenanalyse wordt ingezet.

Ouder echtpaar raakt gewond bij frontale botsing in Andel (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

De weg is bezaaid met brokstukken van het ongeval (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).