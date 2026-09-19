Belg heeft de zwaarste op open NK pompoen kweken: 'Ik vertel er tegen'

Wie zaterdag bij Pier15 in Breda rondliep, wist niet wat hij zag. Tien uit de kluiten gewassen reuzenpompoenen werden met behulp van een vorkheftruck op een weegschaal getakeld. Op het Open NK Pompoenkweken ging het maar om één ding: wie heeft de zwaarste? Die bleek van Jan Biermans uit het Belgische Kasterlee te zijn.

Juryvoorzitter Henry Jansen komt uit zijn tuinstoel en gaat plat op de grond liggen om de onderkant van een pompoen te inspecteren. "Als er scheuren inzitten, betekent dat diskwalificatie." De regels op het NK zijn streng. "We maken deel uit van de Great Pumpkin Commonwealth, een wereldwijde organisatie die regels voorschrijft waar we op moeten letten." Gelukkig voor de tien deelnemers worden alle pompoenen goedgekeurd. Kwekers uit Nederland en België hebben hun best gedaan om een zo zwaar mogelijke Atlantic Giant (reuzenpompoen) te kweken. De lat ligt hoog, want de winnaar van vorig jaar vestigde een nieuw record. De pompoen van Herman Boonen woog maar liefst 1017,5 kilo: de zwaarste ooit gewogen in Nederland en België. Maar dat is nog niets in vergelijking met het wereldrecord dat vorig jaar in de Verenigde Staten werd verbroken. "In Amerika is alles big", zegt Jansen. De pompoen met de bijnaam 'Muggle' woog 1278,8 kilo.

"Het is een moeilijk pompoenjaar."

De gigantische groenten worden met een vorkheftruck op de weegschaal getakeld. Met uiterste voorzichtigheid en precisie worden de reuzenpompoenen bekeken en gemeten. Hoe indrukwekkend groot de reuzenpompoenen in Breda er ook uitzien, de duizend kilo zit er zaterdag niet in, zegt Jansen. "Het is een moeilijk pompoenjaar." Met name de hoge temperaturen deze zomer maakten het lastig voor de groente om echt zwaar te worden.

De weegschaal geeft hem gelijk: de pompoen van Dane Leemans van kinderboerderij Wolfslaar in Breda weegt slechts 324 kilo. Toch is hij heel tevreden met het resultaat. Hij kreeg de afgelopen maanden een speciale band met zijn pompoen. De groente kreeg zelfs een eigen naam: Twannekus Gigantikus. "We vertelden kinderen die ons bezochten het verhaal van kabouter Twan en zijn pompoen die naar een wedstrijd ging." Water blijkt de belangrijkste groeifactor te zijn om een enorme pompoen te kweken. "Heel veel water en speciaal zaad", zegt Leemans. "Wel 250 liter water per dag, maar we proberen zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. We zijn immers een circulaire boerderij." Dus wordt de Twannekus Gigantikus hergebruikt op Wolfslaar. "Hij gaat straks terug op de aanhanger naar de boerderij en dan maken we er soep, chutney en diervoeding van."

"Gij bent goed bezig, je bent goed aan het groeien."