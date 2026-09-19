Festival in Heeze promoot kleine stap naar gezonder leven

In Heeze heeft zaterdag het festival 'De Stap naar gezonder' plaatsgevonden. In Cultureel Centrum ’t Perron konden bezoekers onder meer hun gezondheid laten checken, lezingen volgen en een smoothie maken door te fietsen. Het evenement draaide om kleine stappen naar een gezonder leven, met plezier en ontmoeting.

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Het festival werd georganiseerd in Cultureel Centrum ’t Perron en sloot aan bij het lokale platform 'De Stap naar gezonder'. Dit platform biedt inwoners van Heeze-Leende informatie over gezondheid, bewegen, voeding en sociale contacten. Tijdens het evenement konden bezoekers kennismaken met het brede aanbod van diverse organisaties.

Op de informatiemarkt waren onder meer Cordaad Welzijn, ZuidZorg, Novadic-Kentron en de GGD Brabant-Zuidoost vertegenwoordigd. Naast lichamelijke gezondheid was er ook aandacht voor welzijn, sociale contacten en ondersteuning. Bezoekers konden informatie krijgen over onderwerpen zoals mantelzorg, vrijwilligerswerk en verslavingszorg.

Gezondheid op een speelse manier

Bezoekers konden niet alleen folders bekijken, maar vooral zelf dingen uitproberen. Zo waren er gezondheidschecks, een behendigheidsparcours en een activiteit om het reactievermogen te testen met vallende stokken. Al fietsend een smoothie maken was een van de populairste activiteiten.

Gedurende de middag waren er ook lezingen en workshops. Huisartsen spraken over thema’s zoals het levenseinde en gezond leven in een dorp. Andere presentaties gingen over slaap, ontspanning en voeding. Dans kreeg ook ruimte, met workshops en een optreden van Lucky Bandits, dat veel publiek trok.

Ontdekken wat bij je past

Het doel van het festival was om inwoners te inspireren om op hun eigen manier gezonder te leven. Door een combinatie van praktische activiteiten, informatiemogelijkheden en ontmoetingen konden bezoekers ontdekken welke kleine stappen het beste bij hen passen. Volgens de organisatoren hoeft gezonder leven niet ingewikkeld te zijn; soms is één kleine verandering al genoeg.